Champions League, le pagelle di Feyenoord-Inter: Thu-La implacabile, De Vrij figlio ingrato

INTER (3-5-2)

J. Martinez 6,5 - Solo Osman nel primo tempo gli crea qualche grattacapo, ma il portiere spagnolo è sempre attento e sicuro. Anche stasera ha confermato di essere più di un semplice vice.

Pavard 6 - Soprattutto a inizio gara soffre la velocità di Osman, a cui prende le misure con il passare del tempo. Qualche sbavatura, ma comunque gara sufficiente.

De Vrij 7 - Ritorno a casa per il centrale olandese che giganteggia prima con Carranza e poi con Ueda. Bravissimo anche di testa. (27' st Bisseck 6 - Respinge i timidi assalti degli olandesi)

Acerbi 6,5 - Soprattutto all'inizio si alterna con Bastoni come esterno alto. Suo il primo tiro in porta dell'Inter al 35'. Attento e preciso in difesa.

Dumfries 6,5 - Non è travolgente come in altre occasioni, ma tanto basta per mettere in crisi Bueno. Sfiora il gol con un bel diagonale.

Barella 6,5 - All'inizio fatica come tutta la squadra, poi ha il merito di fare l'assist a Thuram per il gol che cambia il volto del match. (27' st Frattesi 5,5 - Una ventina di minuti per far rifiatare Barella. Poche cose. Inzaghi ha bisogno del miglior Frattesi.

Asllani 6 - Calhanoglu non è al meglio e Inzaghi gli affida la regia. Senza fronzoli e senza acuti. Bella la punizione nel finale del primo tempo alzata dal portiere sopra la traversa. (36' st Calhanoglu sv)

Zielinski 6 - Ha il grande merito di servire l'assist per Lautaro, poi però si fa parare il rigore del possibile 3-0. Per fortuna dei nerazzurri il risultato era già al sicuro.

Bastoni 6 - Gioca in un ruolo non suo e con altre caratteristiche rispetto a Dimarco. Dà il la all'azione del gol di Lautaro. Si applica e fa il suo.

Thuram 7 - Non sta bene e si vede, ma ha il merito di trovare la zampata al volo vincente che sblocca il match. Si procura anche il rigore e poi esce. (17' st Taremi 5,5 - Non è proprio la stagione dell'iraniano. Mezzora senza tirare mai in porta. Come tante altre volte).

Lautaro Martinez 7 - Fa le prove generali nel finale del primo tempo, ma Wellenreuther mette in angolo il suo destro a giro. Raddoppia con un bel destro sotto la traversa e ipoteca la qualificazione ai quarti. (36' st Arnautovic sv).