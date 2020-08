Champions League: Atalanta-Psg 1-2, Dea ribaltata nel finale e addio semifinali

CHAMPIONS LEAGUE

di

ANDREA GHISLANDI

Nella prima gara dei quarti, l'Atalanta viene rimontata 2-1 nel finale dal Psg e dice addio alla Champions League. Pasalic con un preciso esterno sinistro al 27' illude la Dea, che lotta ma crolla nel finale dopo l'ingresso di Mbappé. Marquinhos pareggia all'90', poi Choupo-Moting al 93' non sbaglia il tap-in vincente da pochi passi. I parigini in semifinale affronteranno il 18 agosto la vincente di Atletico-Lipsia. Champions, Dea eliminata al 93'

























































































































LA PARTITA

La favola finisce qui. Nel modo più atroce e beffardo, quando l'ennesimo miracolo atalantino sembrava materializzarsi nello stadio Da Luz. Davide è andato davvero a un soffio dal battere Golia, ma alla fine l'ha spuntata non la squadra che gioca meglio, ma quella che ha le individualità più forti. E se Neymar è stato croce e delizia, a strappare applausi ai pochi privilegiati presenti in tribuna è stato Kylian Mbappé. Più forte del dolore per una distorsione alla caviglia, l'attaccante francese in mezzora ha cambiato la gara e a colpi di accelerazioni e giocate ha buttato giù il muro eretto da Gasperini e mandato in frantumi il sogno di una squadra, di una città e di una provincia intera. Il bel gol di Pasalic è passato nel giro di 149 secondi dall'essere storico a inutile. Colpa di Marquinhos e Choupo-Moting (entrato per uno spento Icardi), che tra il 90' e il 93' hanno steso una Dea in debito di ossigeno e anche ridotta in 10 per un problema muscolare che ha mandato ko Freuler. Due gol fotocopia, propiziati dai due fuoriclasse della squadra, Neymar e Mbappé.

La favola della piccola squadra di provincia che sfida le grandi del calcio europeo, presentandosi al palazzo del principe come Cenerentola, è purtroppo finita e il calcio italiano si ritrova ora senza pretendenti al trono del Liverpool. Nulla toglie, ovviamente, allo straordinario cammino della Dea sempre più un simbolo per Bergamo e il suo territorio, negli ultimi drammatici mesi segnati dallo tsunami coronavirus. Tra qualche settimana, dopo le meritate vacanze e dopo aver metabolizzato una sconfitta lacerante, per Gasp e i suoi ragazzi arriva subito la possibilità di rivalsa con la ripresa del cammino europeo. E al prossimo ballo, la Dea non sarà più una semplice debuttante...

LE PAGELLE

Pasalic 7 - Fino all'89' è l'eroe di serata, poi Marquinhos e Choupo-Moting confezionano l'atroce beffa nel finale.

De Roon 7 - Insieme a Freuler lotta come un leone in mezzo al campo, dove mette una pezza dietro l'altra soprattutto nel secondo tempo con i parigini in costante pressione.

Zapata 6,5 - Combatte su ogni pallone e fa a spallate con Thiago Silva. Suo l'assist per Pasalic, a inizio partita smarca alla grande anche Gomez che non ne approfitta.

Mbappé 7,5 - Reduce da una brutta distorsione alla caviglia, il francese entra dopo un'ora di gioco e mette a ferro e fuoco la retroguardia bergamasca con le sue accelerazioni. Praticamente immarcabile, regala a Choupo-Moting l'assist qualificazione

Neymar 6,5 - Quando prende palla è semplicemente immarcabile e dà l'idea di poter inventare qualsiasi giocata. Si divora due gol colossali (soprattutto il primo a tu per tu con Sportiello), suo l'assist per Marquinhos.

Icardi 5 - Serataccia per l'ex Inter, a cui arrivano pochissimi palloni lontani dalla porta e non calcia mai in porta. Tuchel lo cambia per Choupo-Moting, l'autore del gol qualificazione.

IL TABELLINO

ATALANTA-PSG 1-2

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 5,5, Caldara 5,5, Djimsiti 5,5 (15' st Palomino 5,5); Hateboer 5,5, De Roon 7, Freuler 7; Gosens 5,5 (37' st Castagne sv); Pasalic 7 (25' st Muriel 5,5), Gomez 6 (14' st Malinovskyi 5,5); Zapata 6,5 (37' st Da Riva sv). A disp.: Rossi, Gelmi, Sutalo, Czyborra, Piccoli, Bellanova, Colley. All.: Gasperini 6

PSG (4-3-3): Navas 6 (34' st Rico sv); Kehrer 6, Kimpembe 6, Thiago Silva 6, Bernat 6; Herrera 5 (27' st Draxler 6), Marquinhos 6,5, Gueye 5,5 (27' st Paredes 6) ; Sarabia 5 (15' st Mbappé 7,5), Icardi 5 (35' st Choupo-Moting 7), Neymar 6,5. A disp.: Bulka, Diallo, Bakker, Kalimuendo-Muniga, Dagba, Ruiz-Atil, Mbe Soh. All.: Tuchel 6

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Marcatori: 27' Pasalic (A), 45' st Marquinhos (P), 48' st Choupo-Moting (P)

Ammoniti: Djimsiti (A), Freuler (A), De Roon (A), Zapata (A), Bernat (P), Herrera (P), Toloi (A), Marquinhos (P), Paredes (P), Palomino (A)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Il Psg è la quarta squadra capace di vincere una partita in Champions League dopo essersi trovata sotto nel punteggio al minuto 90 (esclusi i supplementari): in precedenza impresa riuscita a Manchester Utd vs Bayern nella finale 1999; Bayern vs Chelsea nei quarti del 2005; Dortmund vs Malaga nei quarti del 2013.

Chiudendo ai quarti di finale, l’Atalanta ha eguagliato il record per una squadra italiana esordiente in Champions League (Lazio 1999/00).

L'Atalanta ha sbloccato il match in sette delle nove partite disputate in questa Champions League, più di ogni altra squadra in questa edizione del torneo.

Prima vittoria per il Psg contro una squdra italiana in Champions League al settimo tentativo (4N, 2P): i francesi hanno raggiunto la semifinale della competizione per la prima volta dalla stagione 2004/05.

L'Atalanta ha affrontato 17 tiri contro il Paris Saint Germain: solo nella gara d'andata degli ottavi di finale contro il Valencia ne ha subiti di più in questa Champions League (18).

L'Atalanta ha realizzato 116 gol in questa stagione considerando tutte le competizioni, ma nessuno con giocatori italiani.

L'Atalanta ha commesso 29 falli in questa partita, il numero più in una singola partita di questa Champions League e il più alto nella competizione da Basilea-Ludogorets del novembre 2016 (30).

Mario Pasalic ha partecipato a cinque reti nelle sue ultime sei presenze in Champions League (tre gol, due assist) dopo non aver contribuito ad alcuna rete nelle sue prime nove apparizioni nella competizione.

Mario Pasalic ha contribuito a 19 gol in questa stagione con l'Atalanta in tutte le competizioni (12 reti e 7 assist), prendendo parte a tante reti quanto nelle intere due stagioni precedenti in Italia con Atalanta e Milan (13 gol e sei assist in totale).

Con l'assist per la rete di Pasalic, nessun giocatore dell'Atalanta ha contribuito a più reti di Duvan Zapata in questa stagione considerando tutte le competizioni (26 - 19 reti e sette assist).

Keylor Navas ha effettuato tre parate contro l’Atalanta, tante quante nel doppio confronto contro il Dortmund agli ottavi. Solo contro il Real Madrid ha compiuto più interventi in un singolo match di questa Champions League.

Thiago Silva ha collezionato la presenza numero 58 in Champions League con la maglia del PSG, raggiungendo Marco Verratti in vetta alla classifica dei giocatori con più apparizioni europee per il club francese.