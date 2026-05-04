Champions, l’Atletico per andare in finale cambia… l’albergo

Questo non vuol dire che sarà meno combattuta da entrambe le parti, ma estremamente difensiva. Così Arteta ha portato l'Arsenal alle semifinali di Champions per il secondo anno consecutivo, un risultato senza precedenti nella storia del club. I Gunners restano l'unica squadra imbattuta nella competizione di questa stagione (dieci vittorie e tre pareggi) e vantano la difesa più solida, con otto clean sheet e solo sei gol subiti. "È fantastico affrontare questa partita in casa. Sappiamo cosa ci giochiamo - ha detto in conferenza stampa Viktor Gyokeres, autore di una doppietta nel 4-0 con cui l'Arsenal aveva superato la formazione spagnola nella fase campionato - Abbiamo un'incredibile opportunità di farlo davanti ai nostri tifosi. Con il loro supporto può essere una serata memorabile".