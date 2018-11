Champions League, a Juve e Roma basta un pari per volare agli ottavi Doppia sfida alle spagnole: bianconeri in casa col Valencia, i giallorossi ospitano il Real Madrid Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



27/11/2018

Italia-Spagna, ancora una volta. Juve e Roma scendono in campo nella quinta giornata di Champions League per assicurarsi un posto tra le migliori sedici d'Europa. Per farlo, basterebbero due pareggi. La Juve ospita il Valencia, sconfitto all'andata in Spagna nonostante l'espulsione, con polemiche, di Cristiano Ronaldo. La Roma affronta il Real Madrid all'Olimpico: entrambe le squadre sono reduci dalle sconfitte in campionato.



LA JUVE ACCEDE AGLI OTTAVI SE... Classifica girone: Juventus 9, Manchester United 7, Valencia 5, Young Boys 1



Partite del 27/11: Juventus-Valencia, Manchester United-Young Boys

Partite del 12/12: Valencia-Manchester United, Young Boys-Juventus



Questa sera contro il Valencia alla Juventus basta un pareggio per avere l'aritmetica certezza di accedere agli ottavi di finale. In caso di sconfitta casalinga, la Juve avrebbe un altro match-point: vincendo in casa dello Young Boys all'ultima giornata, i bianconeri sarebbero qualificati.



LA ROMA ACCEDE AGLI OTTAVI SE... Classifica girone: Real Madrid 9, Roma 9, Cska 4, Viktoria Plzen 1



Le partite del 27/11: Cska-Viktoria Plzen, Roma-Real Madrid

Le partite del 12/12: Real Madrid-Cska, Viktoria Plzen-Roma



Un pareggio questa sera all'Olimpico spedirebbe direttamente la Roma agli ottavi. Ma c'è un'altra possibilità: che giallorossi e merengue possano scendere in campo con in tasca già la qualificazione. Questo nel caso in cui nel match di Mosca delle 18.55 il Cska perda in casa con il Viktoria Plzen. A questo punto Roma e Real si contenderebbero il primo posto. Altra situazione: in caso di sconfitta casalinga, la Roma non vedrebbe compromesso il passaggio del turno: basterebbe un punto nell'ultima giornata in casa del Viktoria Plzen.



Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X