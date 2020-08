Champions League 2020/21: le fasce verso il sorteggio dei giorni

VERSO I SORTEGGI

Con la conclusione della stagione, si avvia al completamento anche il quadro delle fasce verso il sorteggio dei gironi per la Champions League 2020/21. Se la prima fascia è già delineata, dalla seconda in poi rimangono da completare ancora diverse caselle a seconda di come andranno preliminari e playoff che hanno già iniziato a giocarsi. Ecco la situazione fascia per fascia.

Juventus (in prima fascia) e Lazio e Inter (in terza) erano già sicure del loro 'pot', l'Atalanta ha conosciuto il suo destino dopo la serata di playoff: la clamorosa eliminazione del Celtic contro il Ferencvaros (gli ungheresi hanno vinto 2-1 in Scozia) hanno fatto salire la Dea, che partiva dalla quarta fascia, in terza.

LE POSIZIONI CERTE

Fascia 1: Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco, JUVENTUS, Psg, Zenit, Porto, Siviglia

Fascia 2: Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund, Shakhtar, Chelsea, Benfica/Ajax

Fascia 3: Benfica/Ajax, Lipsia, LAZIO, INTER, ATALANTA

Fascia 4: Istanbul Basaksehir, Rennes