Yamal, Fermin, Ansu Fati e Iñigo Martinez in ritardo all'allenamento: Flick li rimprovera

Momenti di piccola tensione in casa Barcellona prima dell’allenamento mattutino in vista della sfida di mercoledì sera contro l'Inter. Hansi Flick non tollera i ritardi ed è una delle regole che ha stabilito da quando è arrivato al Barcellona e più di un giocatore l'ha già sperimentata in prima persona. Lamine Yamal, Ansu Fati, Iñigo Martínez e Fermín Lopez si sono presentati in campo in leggero ritardo ma Flick era già lì ad aspettarli e li ha rimproverati per il loro atteggiamento. È stato Gavi a richiamare di corsa la loro attenzione e a invitare ad affrettarsi verso il resto dei compagni. I quattro saranno regolarmente in campo contro l'Inter, ma di sicuro sono finiti sul libretto nero del manager tedesco.