Champions League, com'era andato il primo sorteggio: Sporting Lisbona-Juve e Inter-Ajax

I bianconeri avevano evitato il Psg, i nerazzurri gli spauracchi Bayern, City e Liverpool. E c'era la sfida Messi-CR7 in Psg-United

Sporting Lisbona-Juventus e Inter-Ajax sarebbero state le gare che avrebbero visto impegnate le squadre italiane negli ottavi di finale di Champions League. Parliamo al passato visto che l'errore durante il primo sorteggio ha annullato tutto, costringendo la Uefa a ripetere la procedura. Tra gli altri match spiccavano Atletico-Bayern, ma soprattutto Psg-Manchester United, con la super sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo.

IL PRIMO SORTEGGIO, POI ANNILLATO

1° ottavo di finale: Benfica-Real Madrid

2° ottavo di finale: Villarreal-Manchester City

3° ottavo di finale: Atletico Madrid-Bayern Monaco

4° ottavo di finale: Salisburgo-Liverpool

5° ottavo di finale: Inter-Ajax

6° ottavo di finale: Sporting Lisbona-Juventus

7° ottavo di finale: Chelsea-Lille

8° ottavo di finale: Psg-Manchester United

NOVITÀ NEL REGOLAMENTO

La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.

LE DATE DEGLI OTTAVI

15/16/22/23 febbraio: ottavi di finale, andata

8/9/15/16 marzo: ottavi di finale, ritorno

