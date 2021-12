Champions, a Nyon sorteggiati gli ottavi: ma è tutto da rifare

CHAMPIONS LEAGUE

Dichiarato nullo il primo sorteggio dalla Uefa, alle 15 c'è stata la ripetizione

A Nyon sono stati sorteggiati gli ottavi di finale di Champions League (molto positivi per le italiane), ma poi è stato clamorosamente tutto da rifare. L’errore da parte della Uefa (è stato pescato il Villarreal come rivale del Manchester United, ma le due squadre si erano già sfidate nei gironi), ha portato alla ripetizione del sorteggio, che è stato effettuato alle 15 quindi tre ore dopo il primo.

Subito dopo il sorteggio poi annullato, l’Atletico Madrid aveva chiesto spiegazioni all’Uefa, che aveva erroneamente messo la pallina del Liverpool tra i potenziali rivali dei colchoneros. Successivamente è stato poi deciso di ripetere il tutto perché il sorteggio non si è svolto regolarmente: l’errore è stato quello di inserire la pallina del Liverpool, e non quella del Manchester United, tra le potenziali rivali dei colchoneros e il blackout è stato subito evidente anche in diretta tv.

"In seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore esterno che indica quali squadre non possono giocare tra di loro - e' il tweet dell'Uefa - si e' verificato un errore msteriale nel sorteggio di Champions Lesgue. Di conseguenza il sorteggio e' stto dichiarato nullo e verra' interamente rifatto alle ore 15".