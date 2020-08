Champions: il Bayern Monaco è tornato in Germania

I freschi campioni d'Europa del Bayern sono tornati lunedì a Monaco di Baviera dopo la conquista della sesta Champions League della loro storia. Ad accogliere Neuer e compagni, che per l'occasione hanno indossato una maglietta celebrativa per la conquista del Triplete (campionato, Champions e Coppa di Germania), non c'era il solito bagno di folla causa emergenza coronavirus, ma solo il Primo Ministro bavarese Markus Soeder. "Questa è una delle squadre del Bayern più forti che abbia mai visto - ha detto - Tutta la Baviera è fiera di voi".