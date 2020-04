Champions ed Europa League, ecco le date per la ripartenza

UEFA

La prossima sarà la settimana decisiva per il futuro della Serie A, mercoledì è previsto un incontro tra Spadafora-Leghe-Figc, ma anche quella in cui si deciderà il destino delle coppe europee: tra martedì 21 e giovedì 23 aprile la Uefa si riunirà infatti con le sue 55 federazioni, i club dell’Eca e le leghe europee per decidere le date in cui far ripartire e terminare Champions ed Europa League. Secondo un'anticipazione riportata da Sky Sport, al netto dell'emrgenza coronavirus che potrebbe ovviamente cambiare tutto, al momento le ipotesi sul tavolo sarebbero due, di cui una più attendibile: le competizioni europee si disputeranno interamente nel mese di agosto.

La Uefa ha infatti stabilito da tempo il 31 agosto, quando i vari campionati nazionali dovrebbero essere conclusi, come limite invalicabile per non pregiudicare la stagione successiva, ma ora sarebbero state stabilite anche le date precise per le due Coppe.

CHAMPIONS LEAGUE - I giorni indicati per la ripartenza, quindi per disputare il ritorno degli ottavi di finale (impegnate Juve e Napoli), sono il 7 e l’8 agosto e poi le squadre qualificate ai quarti (tra cui l'Atalanta) dovranno affrontare un vero e proprio tour de force con partite ogni tre giorni fino ad arrivare alla finale, prevista per il 29 allo stadio Ataturk di Istanbul. I quarti di andata dovrebbero giocarsi l'11 o 12 agosto, con le gare di ritorno previste per il 14 o 15, mentre le semifinali dovrebbero essere disputate tra 18-19 (andata) e 21-22 agosto.

EUROPA LEAGUE - Ripartenza fissata per il 2 o 3 agosto con le sfide di andata degli ottavi di finale, che vedranno impegnate anche Inter e Roma, e i ritorni programmati per il 6. I quarti invece sarebbero previsti il 10 (andata) e il 13 agosto, mentre 17 e 20 dovrebbero essere le datre delle semifinali e la finale si dovrebbe giocare il 27 all’Arena di Danzica, in Polonia.

