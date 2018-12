Champions, De Laurentiis: "Se usciamo non cambia nulla"

11/12/2018

Lo abbiamo detto e ridetto, se il Napoli stasera non fa errori passa agli ottavi. La squadra di Ancelotti è padrona del proprio destino e ha il vantaggio di scendere in campo con questa consapevolezza. Certo, però, Anfield è Anfield e affrontare il Liverpool nella sua tana non è mai facile. Nessuno, però, nutre pensieri o presentimentimenti negativi. La Champions, per il presidente De Laurentiis, è diventata ormai habitat naturale per gli azzurri. Tanto naturale da strappare un'iperbole al numero uno dei partenopei: "Certo è una partita molto importante. La Champions è una competizione straordinaria che andrebbe allargata, andrebbe fatta durare molto di più. Cosa cambia se usciamo? Non cambia nulla, per me il grande acquisto di quest’anno resta Ancelotti, bisogna solo dargli il tempo di resettare quello che gli è stato lasciato".