Champions, Aston Villa-Juve 0-0: Top Eight più lontana per i bianconeri

LE STATISTICHE

- La Juve non ha segnato in 12 partite nel 2024 in tutte le competizioni, negli anni 2000 non ha mai registrato più gare senza gol in un singolo anno solare (12 anche nel 2010).

- Era dal 1999 (19) che la Juventus non pareggiava 19 partite in un singolo anno solare in tutte le competizioni (19 nell’anno solare in corso); inoltre dal 1929/30 solo nel 1998 (20) ha impattato più gare.

- Nessuna squadra dei cinque maggiori campionati europei ha mantenuto più volte la porta inviolata della Juventus in tutte le competizioni in questa stagione: 11 come Inter e Bayern Monaco.

- La Juventus ha schierato oggi la formazione titolare con l'età media più bassa di sempre per una squadra italiana in un match di UEFA Champions League: 24 anni e 142 giorni, superato il record del Milan contro l'Atletico Madrid del 28/09/2021 (24 anni e 161 giorni).

- La Juventus è la squadra dei cinque maggiori campionati europei che ha pareggiato più partite in tutte le competizioni in questa stagione (nove).

- La Juventus è anche la formazione dei cinque maggiori campionati europei che ha pareggiato più partite 0-0 in questa stagione in tutte le competizioni (cinque).

- Era dalla stagione 2011/12 (cinque, tutte in Serie A) che la Juventus non pareggiava almeno cinque partite 0-0 in una singola stagione in tutte le competizioni.

- Era dal novembre 2017 (vs Sporting e Barcellona) che la Juventus non pareggiava due partite di fila in Champios League.

- La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in una partita di Champions League per la prima volta da dicembre 2021 (1-0 vs il Malmö).