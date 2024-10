Champions League, Juventus-Stoccarda 0-1: Touré piega la resistenza bianconera al 92'

- Mattia Perin ha effettuato nove parate contro lo Stoccarda: a partire dal 2003/04, l'unico portiere della Juventus a contare altrettanti in un match di UEFA Champions League è Christian Abbiati (nove vs Bayern Monaco nell’ottobre 2005).

- Mattia Perin è solo il terzo portiere della Juventus a parare un rigore in un match di UEFA Champions League dalla stagione 2003/04, dopo Wojciech Szczesny (vs Valencia nel settembre 2018) e Gianluigi Buffon (vs Lione nell'ottobre 2016).

- Mattia Perin ha effettuato nove parate nel match contro lo Stoccarda, solo due in meno rispetto a quelle effettuate dal compagno di squadra Michele Di Gregorio in questa stagione in tutte le competizioni (11).

- La Juventus ha perso contro una squadra tedesca in una delle principali competizioni UEFA per la prima volta dal marzo 2016 (2-4 vs Bayern Monaco) interrompendo una striscia di cinque successi consecutivi contro queste formazioni (tre in Champions League e due in Europa League).

- La Juventus ha subito due gol dopo il 90’ minuto su quattro totali in questa UEFA Champions League, tanti quanti nelle precedenti 21 reti incassate nella competizione.

- La Juventus ha concesso 12 tiri nel primo tempo contro lo Stoccarda e da quando Opta raccoglie questo dato (2003/04) non ne ha mai subiti di più nei primi 45 minuti in un match interno in UEFA Champions League (12 anche contro il Bayern Monaco nel dicembre 2009).

- La Juventus ha effettuato un solo tiro nel primo tempo contro lo Stoccarda, mai così pochi nei primi 45 minuti di un match di UEFA Champions League dal dicembre 2009 (uno vs Bayern Monaco).

- La Juventus ha subito due degli ultimi quattro gol incassati in UEFA Champions League da giocatori africani (Saibari e Touré), tanti quanti nei precedenti 80 incassati nella competizione (Boli nel novembre 2020 e Marega nel febbraio 2021).

- La Juventus ha ricevuto due cartellini rossi in tre partite in questa UEFA Champions League, tanti quanti nelle precedenti cinque edizioni della competizione disputate.