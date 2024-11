Champions League, Lille-Juventus 1-1: Vlahovic risponde a David

- Dusan Vlahovic ha impiegato 11 partite per realizzare cinque gol in Champions League con la Juventus, solo tre giocatori stranieri hanno raggiunto questo traguardo in meno gare nella competizione coi bianconeri: Gonzalo Higuaín (10), David Trézéguet (nove) e Cristiano Ronaldo (otto).

- Dusan Vlahovic è il giocatore della Serie A che ha segnato più gol in trasferta in tutte le competizioni in questa stagione (otto, su nove totali); la rete contro il Lille, inoltre, è stata la 50ª del serbo con la Juventus.

- Dusan Vlahovic (21) è il primo giocatore della Juventus a segnare più di 20 gol in un anno solare in tutte le competizioni da Cristiano Ronaldo nel 2020 (41).

- Tra i giocatori di Serie A, solo Mateo Retegui (11) ha segnato più gol di Dusan Vlahovic (nove) in tutte le competizioni in questa stagione.

- Era dalla stagione 2020/21 (3V, 4N) che la Juventus non rimaneva imbattuta nelle prime sette trasferte stagionali in tutte le competizioni (4V, 3N in questa).

- La Juventus è la squadra che ha pareggiato più partite nel 2024 in tutte le competizioni tra le formazioni dei cinque maggiori campionati europei (17).

- La Juventus ha subito almeno un gol in ciascuna delle quattro gare di questa UEFA Champions League, è solo la terza volta che i bianconeri non registrano un clean sheet nelle prime quattro gare di una singola edizione del torneo dopo il 2022/23 e il 2013/14.

- Tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei, Jonathan David (classe 2000) è quello più giovane ad aver partecipato ad almeno 15 gol in tutte le competizioni in questa stagione (15, 13G+2A).

- Solo Harry Kane e Viktor Gyökeres (cinque) hanno segnato più gol di Jonathan David (quattro) in questa stagione in UEFA Champions League.

- Dopo aver subito quattro gol nelle prime 10 partite in questa stagione, la Juventus ne ha concessi otto nelle ultime cinque in tutte le competizioni.

- Dopo una serie di 10 gare, la Juventus è tornata a pareggiare una partita di UEFA Champions League per la prima volta da febbraio 2022 (1-1 contro il Villarreal).

- La Juventus ha schierato oggi la sua formazione titolare con l'età media più bassa di sempre in un match di UEFA Champions League: 24 anni e 195 giorni, migliorato il precedente record raggiunto sempre in questa edizione contro il Lipsia lo scorso ottobre (24 anni e 269 giorni).