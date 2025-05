Barcellona, Flick: "Lewandowski partirà dalla panchina. Yamal è un genio"

Hansi Flick presenta la sfida contro l'Inter: il palio la finale di Monaco di Baviera. "A me piacerebbe vedere che la mia si diverte, si gode questa partita. È una semifinale di Champions League e bisogna godersela - ha spiegato il manager del Barcellona a Sky Sport - Non è una questione di pressione, bisogna solo divertirsi e godersi ogni momento. Spero che potremmo giocare come una squadra unita". Su eventuali modifiche rispetto all'andata: "Dobbiamo adattarci ai giocatori che dovremo affrontare, ci sono cose che dobbiamo fare meglio. Lo vedremo domani". Rispetto all'andata torna Lewandowski: "Penso che sia meglio che inizi dalla panchina, ma è pronto, l'ha dimostrato anche in allenamento in questi giorni. Penso che dopo questo periodo fuori per infortunio non sia la cosa migliore farlo partire da titolare. Magari giocherà dall'inizio la prossima contro il Real". Su Yamal: "Si parla sempre di Lamine, è un giocatore fantastico, è un genio. Quello che sta facendo con il pallone è davvero incredibile. Anche in una partita importante come quella di settimana scorsa ci ha riportato in partita con il suo modo di giocare. Ma abbiamo altri giocatori fantastici, come Pedri e Raphinha".