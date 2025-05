Inter, Inzaghi: "Limitare i rifornimenti a Yamal. Lautaro? Decideremo con lui e lo staff"

È la vigilia di Inter-Barcellona, un match che può valere una stagione per i nerazzurri. La gara di ritorno delle semifinali di Champions League, dopo il 3-3 dell'andata, non lascia spazio ai calcoli: entrambe le squadre saranno costrette a vincere per guadagnarsi l'accesso alla finalissima di Monaco di Baviera. Il tecnico ritroverà Pavard e con tutta probabilità anche Lautaro Martinez: il francese potrebbe anche partire dal 1' nel terzetto difensivo con Acerbi e Bastoni, mentre per il capitano c'è qualche dubbio in più. Nel caso in cui non dovesse essere pronto ci sarà Taremi in coppia con Thuram: "Lautaro e Pavard? Le motivazioni sono importantissime, però bisognerà valutarli entrambi fisicamente - ha spiegato Inzaghi a Sky poco prima della conferenza -. Le sensazioni di Benjamin erano discrete, Lautaro farà sicuramente qualcosa in gruppo oggi pomeriggio, poi valuteremo dopo aver parlato con lui e lo staff".