Atalanta, rammarico Palladino: "Blackout inspiegabile che in Champions si paga"

La sconfitta interna e in rimonta contro l'Athletic Bilbao non va giù a Raffaele Palladino, che non si capacita della grande occasione sprecata dalla sua Atalanta, scivolata ora fuori dalla Top 8: "E' una partita difficile da analizzare - dice -, nel primo tempo abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato, siamo andati in vantaggio e potevamo raddoppiare dopo aver creato molto. Il loro pareggio ci ha dato una mazzata: abbiamo avuto un blackout totale di 15 minuti".