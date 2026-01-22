Logo SportMediaset

ATALANTA

Atalanta, rammarico Palladino: "Blackout inspiegabile che in Champions si paga"

Il tecnico dei bergamaschi dopo il ko interno contro l'Athletic Bilbao: "Il gol del loro pareggio ci ha dato una mazzata"

di Alessandro Franchetti
22 Gen 2026 - 00:02

La sconfitta interna e in rimonta contro l'Athletic Bilbao non va giù a Raffaele Palladino, che non si capacita della grande occasione sprecata dalla sua Atalanta, scivolata ora fuori dalla Top 8: "E' una partita difficile da analizzare - dice -, nel primo tempo abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato, siamo andati in vantaggio e potevamo raddoppiare dopo aver creato molto. Il loro pareggio ci ha dato una mazzata: abbiamo avuto un blackout totale di 15 minuti". 

E ancora: "Abbiamo preso gol che non prendiamo mai. In Champions mezzo errore lo paghi. Loro hanno fatto tre tiri e tre gol. È assurdo subire reti così, sono particolari che fanno la differenza a questo livello". 

Il difficile ora sarà ripartire e provare fino alla fine di strappare un posto tra le migliori: "La sconfitta non deve toccarci psicologicamente. Il nostro obiettivo è qualificarci, non entrare nelle prime otto. A me interessa la crescita, la maturità. La gestione dei momenti difficili? Dobbiamo imparare a stare nella difficoltà. Stasera abbiamo reagito in modo passivo e questo non ci piace".

Certo è che l'Atalanta non è la prima volta che ha dei passaggi a vuoto...
"Ci lavoro ogni giorno, parlo tanto con i ragazzi. Se capiamo quel momento, faremo lo step che oggi ci manca".

