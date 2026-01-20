Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino: "Chiudere tra le prime 8 sarebbe straordinario"

Sugli obiettivi in Champions, Palladino è chiaro: "Arrivare ai quarti è un obiettivo e sarebbe qualcosa di straordinario. È un'occasione che dobbiamo cogliere al volo, non sarà facile perché l'Athletic verrà qui con il coltello tra i denti perché hanno bisogno di punti per qualificarsi. Saltare il playoff ci permetterebbe di lavorare come non stiamo facendo in questo periodo per via del campionato. Dobbiamo mettere in campo le nostre caratteristiche e il nostro DNA, come fatto con il Chelsea. Da lì abbiamo vinto 6 partite, pareggiata una e perso con l'Inter. Dobbiamo continuare a credere in quello che stiamo facendo".