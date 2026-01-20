Champions League, notte decisiva: l'Inter sfida un super Arsenal, il Napoli conta i superstiti a Copenaghen

Ben diversa l'atmosfera in casa Napoli. La trasferta in Danimarca assomiglia più a una spedizione con i ranghi ridotti all'osso. Antonio Conte è alle prese con una vera e propria "psicosi infortuni": tantissimi giocatori sono indisponibili o in dubbio. Agli assenti di lungo corso (Lukaku, che però dovrebbe essere convocato, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Meret) si sono aggiunti dopo il Sassuolo anche Politano (out un mese), Rrahmani, fuori due settimane, e Anguissa bloccato dalla schiena. Senza contare Neres, che starà fuori fino al Chelsea ed Elmas con la febbre. La situazione è critica, il nervosismo di Conte è palpabile: la squadra è costretta agli straordinari senza possibilità di turnover, mettendo a rischio anche gli insostituibili come McTominay, Lobotka e Hojlund, chiamati alla sesta partita in 16 giorni.