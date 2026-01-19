Arteta: "L'Inter di Chivu è diversa da quella di Inzaghi, questa squadra ha una grande mentalità"

L'Arsenal è primo in Premier League e primo in Champions League, ma Mikel Arteta sa benissimo che con l'Inter non ci sarà da scherzare. "L'Inter ha cambiato un po' di cose. Con Inzaghi era una squadra simile, con Chivu c'è stata qualche modifica. Questa squadra ha una grande mentalità. Ogni partita è importante, bisognerà meritare la vittoria contro un avversario di valore", ha detto il tecnico dei Gunners. Cambi di formazione? "Avremo cinque giorni prima della sfida contro lo United, abbiamo giocato tante partite, domani vedremo. Se cambieremo qualcosa sulle fasce? Cerchiamo di adattarci e di fare di necessità virtù".