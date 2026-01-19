Logo SportMediaset

Calcio
Champions League
VERSO INTER-ARSENAL

Arteta: "L'Inter di Chivu è diversa da quella di Inzaghi, questa squadra ha una grande mentalità"

Il tecnico dei Gunners pronto alla sfida di San Siro: "Abbiamo i giocatori giusti per fare quello che vogliamo fare"

19 Gen 2026 - 20:41

L'Arsenal è primo in Premier League e primo in Champions League, ma Mikel Arteta sa benissimo che con l'Inter non ci sarà da scherzare. "L'Inter ha cambiato un po' di cose. Con Inzaghi era una squadra simile, con Chivu c'è stata qualche modifica. Questa squadra ha una grande mentalità.  Ogni partita è importante, bisognerà meritare la vittoria contro un avversario di valore", ha detto il tecnico dei Gunners. Cambi di formazione? "Avremo cinque giorni prima della sfida contro lo United, abbiamo giocato tante partite, domani vedremo. Se cambieremo qualcosa sulle fasce? Cerchiamo di adattarci e di fare di necessità virtù".

Sui corner: "Per ogni aspetto del gioco servono lavoro e cura dei dettagli. Abbiamo i giocatori giusti per fare quello che vogliamo fare".

Un anno fa non andò bene: "Lo scorso anno qui avevamo giocato molto bene, abbiamo perso per l'episodio del rigore. Abbiamo un'idea chiara su come giocare. Bisogna pensare a partita dopo partita sapendosi adattare. Godiamoci il percorso perché è bellissimo. Domani sarà una partita diversa, bisogna sempre adattarsi".

Akanji ha detto che l'Arsenal non è la più forte d'Europa: "Ogni giocatore ha la sua opinione". 

Chivu: "Arsenal la più forte con il Bayern ma non partiamo battuti. Nessun caso Thuram: mollato Lautaro ora tocca a lui?

