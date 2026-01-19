Inter, Chivu: "Con l'Arsenal non partiamo battuti. Nessun caso Thuram: mollato Lautaro ora tocca a lui?

"Stiamo lavorando da un paio di mesi per capire l'importanza della partita, per me sono tutte importanti. Una squadra come la nostra deve sempre dare il massimo a prescindere dall'avversario, non deve mai avere cali di tensione ed essere sempre la miglior versione di se stessa - ha detto Chivu in conferenza stampa - Il nostro obiettivo è finire tra le prime 8, vogliamo sfatare il tabù. Se ci sono le qualità dell'Inter del Triplete? Non credo sia giusto fare paragoni tra epoche diverse, sono passati 16 anni ma il calcio è cambiato radicalmente. Cosa deve fare domani l'Inter? Vincere, è una partita che si gioca sui dettagli, non dovremo fare errori. L'Arsenal fa tanti gol da calcio piazzato? Ma anche l'Arsenal dovrebbe essere preoccupato perché anche noi ne facciamo tanti. Come sta Lautaro? Ha fatto un lavoro personalizzato durante il torello ma poi è tornato in gruppo".



Sul momento di Thuram: "È uno dei più forti in assoluto, lo ha dimostrato. Non vedo problemi, avete mollato Lautaro e ora iniziate con lui? Un giocatore può stare in panchina, può riposare, è un attaccante importante per noi e per il calcio mondiale. Ha qualità, ha le caratteristiche per essere tra i migliori 10 attaccanti al mondo. Thuram è migliorato, merito suo, dei suoi compagni e ha margini ancora di miglioramento - ha aggiunto sull'attaccante francese - È un ragazzo intelligente. Non si deve creare un caso. Anche se domani stesse in panchina non sarebbe un problema, abbiamo quattro grandi attaccanti.