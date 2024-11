Arsenal, Arteta: "A Milano per provare a vincere. L'Inter ha una grande identità"

"Veniamo a Milano per provare a vincere, loro due anni fa hanno giocato una finale di Champions League: sono queste le partite che si vogliono giocare". Parole del tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta alla vigilia della sfida di Champions League a San Siro contro l'Inter. "Penso l'Inter abbia una grande identità e sia merito del suo allenatore. Sa portare i giocatori a occupare gli spazi in modi imprevedibili, è un problema che affrontiamo anche in Premier League e vedremo domani come fare", ha aggiunto.