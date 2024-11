Inzaghi: "Arsenal tra le favorite per la Champions. La Premier mi intriga ma sto bene all'Inter"

Dopo aver conquistato 7 punti nelle prime tre giornate, l'Inter ospita a San Siro l'Arsenal, che non attraversa un grande momento di forma ma in Champions League ha sempre fatto bene. "Incontriamo una squadra tra le migliori d'Europa, molto riconoscibile con un grande allenatore - ha spiegato Simone Inzaghi in conferenza stampa -. Se vedi l'Arsenal in mezzo a 100 squadre, senza sapere il nome, la riconosci. Si è giocata gli ultimi due titoli inglesi punto a punto con il Manchester City. Non penso al Napoli, l'Arsenal è la nostra priorità, è una delle più forti d'Europa, tra le favorite assieme a Real a City: sono le squadre, assieme al Bayern, favorite per la vittoria". Sulla Premier: "Non nego che c'è stata la possibilità, non solo all'Inter ma anche quando ero alla Lazio. Ma in questo momento sto molto bene qui. Mi piace, mi intriga, ma ora sono all'Inter, una delle migliori squadre d'Europa. Sul futuro non ci sono certezze".