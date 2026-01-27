Champions, McTominay: "Ogni partita è importante ma questa con il Chelsea lo è di più"

"Ogni partita è importante ma questa lo è di più. Ho ricordi speciali contro il Chelsea. Stiamo bene, faremo di tutto per vincere e questa è la cosa più importante". Così il centrocampista del Napoli, Scott McTominay alla vigilia del match di Champions contro il Chelsea. "Ho giocato molte volte contro di loro, sarà una partita complicata. La sconfitta di Torino è stata assorbita? Certamente, è stato un match difficile ma noi comunque come sempre abbiamo dato tutto", ha concluso.