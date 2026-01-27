VERSO NAPOLI-CHELSEA

Champions, McTominay: "Ogni partita è importante ma questa con il Chelsea lo è di più"

Lo scozzese del Napoli alla vigilia del match decisivo di Champions: "Stiamo bene, faremo di tutto per vincere"

27 Gen 2026 - 12:42
"Ogni partita è importante ma questa lo è di più. Ho ricordi speciali contro il Chelsea. Stiamo bene, faremo di tutto per vincere e questa è la cosa più importante". Così il centrocampista del Napoli, Scott McTominay alla vigilia del match di Champions contro il Chelsea. "Ho giocato molte volte contro di loro, sarà una partita complicata. La sconfitta di Torino è stata assorbita? Certamente, è stato un match difficile ma noi comunque come sempre abbiamo dato tutto", ha concluso.

Cosa può fare la differenza domani? L'età media è molto diversa fra le due squadre, peserà di più l'entusiasmo dei giovani o l'esperienza?
"Non so, è una domanda difficile... Quando si scende in campo alla fine la differenza la fa sempre chi gioca meglio".

Domanda molto semplice: come sta?
"Si fa il massimo per avere il miglior recupero possibile. Siamo professionisti, lavoriamo per questo, speriamo di fare una grande partita in una grande atmosfera".

La sconfitta può darvi una spinta? Tante indisponibilità per il Chelsea...
"Abbiamo analizzato la gara, visto gli errori commessi, possiamo migliorare, dobbiamo farlo come abbiamo fatto in tutto questo percorso".

Sull'emergenza infortuni: "Si giocano tante partite, è difficile, ma è il gioco, bisogna quindi accettarlo. Non è semplice gestire tutto per lo staff, ma noi diamo il massimo, anche domani e non vediamo l'ora di scendere in campo".

Più cross per il suo colpo di testa?
"Ho la testa grande, come dice Hojlund (ride, ndr).  Io cerco di essere lì, presente, per segnare di testa o non solo. E' importante arrivare lì in area di rigore, ma ora gioco più indietro con Lobotka, mi piace giocare lì ma anche in area".

Ha già segnato al Chelsea. I suoi gol per trascinare il Napoli ai playoff?
"Sembrano lontanissimi in questo momento, è cambiato tanto, giochiamo contro una squadra forte, ma vogliamo passare il turno".

