Fabregas e il fenomeno Como: "Con lui la svolta, un giorno andrà in una big europea ma prima sceglierà il successore"

"Fabregas? Il suo arrivo è stato un punto di svolta. Non l'avevamo preso con l'idea di fare l'allenatore, poi però abbiamo scoperto come ragiona. Ci parlava di come costruire la squadra e creare una struttura sportiva con un metodo rigoroso. Pensava alla squadra proprio come noi facevamo a livello aziendale: il suo approccio al campo rifletteva perfettamente il dna societario che stavamo creando. Unire le due cose è stato naturale, e i risultati ci stanno dando ragione". Il presidente del Como Mirwan Suwarso elogia il tecnico spagnolo, artefice del miracolo dei lariani, attualmente quarti in campionato e in piena zona Champions. "Saremmo degli stupidi a non mettere in conto che un giorno possa andare all'Arsenal o al Chelsea - ha detto in esclusiva alla rivista 'Undici' - Se continua ad avere successo, è normale che insegua sogni più grandi. Ma dovrà essere lui in prima persona a scegliere chi prenderà il suo posto. D'altronde è anche azionista del club, fuori dalle questioni tattiche ha la stessa voce in capitolo degli altri direttori: propone idee e le discutiamo insieme".