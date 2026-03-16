Cremonese, trauma alla coscia per Vardy: non convocato per la sfida alla Fiorentina

16 Mar 2026 - 13:38
© Getty Images

© Getty Images

Sarà un posticipo senza bomber o quasi quello fra Cremonese e Fiorentina, scontro diretto fondamentale per la lotta salvezza.

Se Moise Kean non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina, dall'altra parte la squadra di Davide Nicola non avrà a disposizione Jamie Vardy, non convocato a causa di un trauma contusivo alla coscia riportato a Lecce. 

Insieme a lui, assenti dalla lista anche Pezzella (squalificato), Baschirotto e Collocolo

Ultimi video

01:36
DICH SARRI PRE LAZIO-MILAN DICH

Sarri: "Il Milan è pericoloso quando la palla ce l'hanno gli altri"

00:21
DICH VALENTINO ROSSI SU INTER DICH

Il tifoso Valentino Rossi: "Inter? Speriamo di arrivare davanti. Peccato per la Champions"

03:21
Emozione Motta: "Tifosi fantastici"

Emozione Motta: "Tifosi fantastici"

01:32
De Winter: "Scudetto andato? Guardiamo partita per partita..."

De Winter: "Scudetto andato? Guardiamo partita per partita..."

00:22
Leao-Tare, che polemica!

Leao-Tare, che polemica!

03:05
Lazio-Milan 1-0: gli highlights

Lazio-Milan 1-0: gli highlights

02:16
Como-Roma 2-1: gli highlights

Como-Roma 2-1: gli highlights

01:08
Pisa-Cagliari 3-1: gli highlights

Pisa-Cagliari 3-1: gli highlights

01:08
Sassuolo-Bologna 0-1: gli highlights

Sassuolo-Bologna 0-1: gli highlights

01:12
Verona-Genoa 0-2: gli highlights

Verona-Genoa 0-2: gli highlights

01:41
Allegri: "Primo tempo troppo brutto"

Allegri: "Primo tempo troppo brutto"

00:17
MCH GOL REGGIANI DORTMUND MCH

Primo gol tra i professionisti per il 2008 Luca Reggiani: chi è il gioiello azzurro del Dortmund

01:41
DICH SPALLETTI POST UDINESE JUVENTUS DICH

Spalletti: "Il gol di Conceicao era buono"

01:44
DICH BOGA POST UDINESE-JUVENTUS DICH

Boga "Ringrazio Dio ogni giorno per questa opportunità"

02:31
DICH ZAPPACOSTA POST INTER-ATALANTA 14/3 DICH

Zappacosta: "Trasformata la delusione in energia positiva"

01:36
DICH SARRI PRE LAZIO-MILAN DICH

Sarri: "Il Milan è pericoloso quando la palla ce l'hanno gli altri"

I più visti di Calcio

DICH BOGA POST UDINESE-JUVENTUS DICH

Boga "Ringrazio Dio ogni giorno per questa opportunità"

12) Danilo Iervolino (3017° al mondo), 1,2 miliardi di dollari - Salernitana

Le 10 proprietà miliardarie in Serie A: domina il Como, Friedkin davanti alle big

Serie A, chi incassa di più dal main sponsor? Derby Milan-Inter, ma anche tante sorprese: scorri la gallery

Milan-Inter è derby scudetto anche per gli incassi dal main sponsor. Due sorprese in top 5: la classifica

DICH ZAPPACOSTA POST INTER-ATALANTA 14/3 DICH

Zappacosta: "Trasformata la delusione in energia positiva"

DICH SARRI PRE LAZIO-MILAN DICH

Sarri: "Il Milan è pericoloso quando la palla ce l'hanno gli altri"

DICH SPALLETTI POST UDINESE JUVENTUS DICH

Spalletti: "Il gol di Conceicao era buono"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:38
Cremonese, trauma alla coscia per Vardy: non convocato per la sfida alla Fiorentina
13:04
Fabregas e il fenomeno Como: "Con lui la svolta, un giorno andrà in una big europea ma prima sceglierà il successore"
12:23
Michael B.Jordan, un oscar da...proprietario di un club di Premier: il record
12:11
Champions League: arbitro francese per Bayern-Atalanta
12:05
Omari Hutchinson e il caso crema viso: bufera social sul Nottingham Forest