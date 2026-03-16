Cremonese, trauma alla coscia per Vardy: non convocato per la sfida alla Fiorentina
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Sarà un posticipo senza bomber o quasi quello fra Cremonese e Fiorentina, scontro diretto fondamentale per la lotta salvezza.
Se Moise Kean non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina, dall'altra parte la squadra di Davide Nicola non avrà a disposizione Jamie Vardy, non convocato a causa di un trauma contusivo alla coscia riportato a Lecce.
Insieme a lui, assenti dalla lista anche Pezzella (squalificato), Baschirotto e Collocolo.