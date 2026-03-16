Michael B.Jordan, un oscar da...proprietario di un club di Premier: il record
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Il primo proprietario (per quanto con quota di minoranza) di una squadra di Premier League a conquistare un premio Oscar. Questo il traguardo raggiunto da Michael B. Jordan grazie alla statuetta come miglior attore protagonista per I peccatori - Sinners, conquistata la scorsa notte.
L'attore di Creed e Black Panther, fra le altre, 39 anni, è infatti un cuore rossonero. Non per il Milan ma per il Bournemouth, di cui ha acquistato una quota di minoranza nel 2022 quando il gruppo Black Knight Football Club del miliardario Bill Foley è diventato proprietario del club.
Anche per questo, il club lo ha festeggiato dopo la vittoria: "Un giorno di cui essere orgogliosi per la famiglia delle Cherries".