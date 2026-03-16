Michael B.Jordan, un oscar da...proprietario di un club di Premier: il record

16 Mar 2026 - 12:23
© sportmediaset

© sportmediaset

Il primo proprietario (per quanto con quota di minoranza) di una squadra di Premier League a conquistare un premio Oscar. Questo il traguardo raggiunto da Michael B. Jordan grazie alla statuetta come miglior attore protagonista per I peccatori - Sinners, conquistata la scorsa notte.

L'attore di Creed e Black Panther, fra le altre, 39 anni, è infatti un cuore rossonero. Non per il Milan ma per il Bournemouth, di cui ha acquistato una quota di minoranza nel 2022 quando il gruppo Black Knight Football Club del miliardario Bill Foley è diventato proprietario del club. 

Anche per questo, il club lo ha festeggiato dopo la vittoria: "Un giorno di cui essere orgogliosi per la famiglia delle Cherries"

michael b. jordan
bournemouth
premier league
premio oscar

Ultimi video

01:36
DICH SARRI PRE LAZIO-MILAN DICH

Sarri: "Il Milan è pericoloso quando la palla ce l'hanno gli altri"

00:21
DICH VALENTINO ROSSI SU INTER DICH

Il tifoso Valentino Rossi: "Inter? Speriamo di arrivare davanti. Peccato per la Champions"

03:21
Emozione Motta: "Tifosi fantastici"

Emozione Motta: "Tifosi fantastici"

01:32
De Winter: "Scudetto andato? Guardiamo partita per partita..."

De Winter: "Scudetto andato? Guardiamo partita per partita..."

00:22
Leao-Tare, che polemica!

Leao-Tare, che polemica!

03:05
Lazio-Milan 1-0: gli highlights

Lazio-Milan 1-0: gli highlights

02:16
Como-Roma 2-1: gli highlights

Como-Roma 2-1: gli highlights

01:08
Pisa-Cagliari 3-1: gli highlights

Pisa-Cagliari 3-1: gli highlights

01:08
Sassuolo-Bologna 0-1: gli highlights

Sassuolo-Bologna 0-1: gli highlights

01:12
Verona-Genoa 0-2: gli highlights

Verona-Genoa 0-2: gli highlights

01:41
Allegri: "Primo tempo troppo brutto"

Allegri: "Primo tempo troppo brutto"

00:17
MCH GOL REGGIANI DORTMUND MCH

Primo gol tra i professionisti per il 2008 Luca Reggiani: chi è il gioiello azzurro del Dortmund

01:41
DICH SPALLETTI POST UDINESE JUVENTUS DICH

Spalletti: "Il gol di Conceicao era buono"

01:44
DICH BOGA POST UDINESE-JUVENTUS DICH

Boga "Ringrazio Dio ogni giorno per questa opportunità"

02:31
DICH ZAPPACOSTA POST INTER-ATALANTA 14/3 DICH

Zappacosta: "Trasformata la delusione in energia positiva"

01:36
DICH SARRI PRE LAZIO-MILAN DICH

Sarri: "Il Milan è pericoloso quando la palla ce l'hanno gli altri"

I più visti di Calcio

DICH BOGA POST UDINESE-JUVENTUS DICH

Boga "Ringrazio Dio ogni giorno per questa opportunità"

12) Danilo Iervolino (3017° al mondo), 1,2 miliardi di dollari - Salernitana

Le 10 proprietà miliardarie in Serie A: domina il Como, Friedkin davanti alle big

Serie A, chi incassa di più dal main sponsor? Derby Milan-Inter, ma anche tante sorprese: scorri la gallery

Milan-Inter è derby scudetto anche per gli incassi dal main sponsor. Due sorprese in top 5: la classifica

DICH ZAPPACOSTA POST INTER-ATALANTA 14/3 DICH

Zappacosta: "Trasformata la delusione in energia positiva"

DICH SARRI PRE LAZIO-MILAN DICH

Sarri: "Il Milan è pericoloso quando la palla ce l'hanno gli altri"

DICH SPALLETTI POST UDINESE JUVENTUS DICH

Spalletti: "Il gol di Conceicao era buono"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:38
Cremonese, trauma alla coscia per Vardy: non convocato per la sfida alla Fiorentina
13:04
Fabregas e il fenomeno Como: "Con lui la svolta, un giorno andrà in una big europea ma prima sceglierà il successore"
12:23
Michael B.Jordan, un oscar da...proprietario di un club di Premier: il record
12:11
Champions League: arbitro francese per Bayern-Atalanta
12:05
Omari Hutchinson e il caso crema viso: bufera social sul Nottingham Forest