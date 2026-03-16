Inter, risentimento al bicipite femorale per Mkhitaryan: i tempi di recupero
Henrikh Mkhitaryan (Inter) © Getty Images
Novità in casa Inter sull'infortunio di Henrikh Mkhitaryan, che si è fermato dopo la sfida pareggiata contro l'Atalanta. Risentimento al bicipite femorale per il centrocampista armeno, che sarà rivalutato nei prossimi giorni e salterà la sfida di domenica 22 marzo in casa della Fiorentina.
L'obiettivo dell'Inter è averlo a disposizione dopo la sosta per il match di San Siro contro la Roma (5 aprile). Se non riuscirà a recuperare per quella gara, proverà a esserci per la partita dopo, in casa del Como, in programma il 12 aprile.
Il comunicato dell'Inter:
"Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni".