Inter, risentimento al bicipite femorale per Mkhitaryan: i tempi di recupero

16 Mar 2026 - 14:00
Henrikh Mkhitaryan (Inter) © Getty Images

Henrikh Mkhitaryan (Inter) © Getty Images

Novità in casa Inter sull'infortunio di Henrikh Mkhitaryan, che si è fermato dopo la sfida pareggiata contro l'Atalanta. Risentimento al bicipite femorale per il centrocampista armeno, che sarà rivalutato nei prossimi giorni e salterà la sfida di domenica 22 marzo in casa della Fiorentina.

L'obiettivo dell'Inter è averlo a disposizione dopo la sosta per il match di San Siro contro la Roma (5 aprile). Se non riuscirà a recuperare per quella gara, proverà a esserci per la partita dopo, in casa del Como, in programma il 12 aprile. 

Il comunicato dell'Inter: 

"Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni".

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