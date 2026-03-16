Inter, risentimento al bicipite femorale per Mkhitaryan: i tempi di recupero

Novità in casa Inter sull'infortunio di Henrikh Mkhitaryan, che si è fermato dopo la sfida pareggiata contro l'Atalanta. Risentimento al bicipite femorale per il centrocampista armeno, che sarà rivalutato nei prossimi giorni e salterà la sfida di domenica 22 marzo in casa della Fiorentina.