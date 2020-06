Zidane ha un piano: due diversi Real per chiudere la stagione

LIGA

E' un'idea che può venire solo a chi ha una rosa molto ampia e di qualità. In Italia, per esempio, viene subito in mente la Juventus. Nella Liga, invece, è il progetto di Zidane: un Real Madrid titolare e uno di riserva perfettamente in grado di alternarsi a seconda degli avversari da affrontare. Un piano che Zizou ha spiegato ai suoi e che ha un precedente vincente nella stagione 2016-17, quella del doblete Champions e campionato.

Il Real ha 25 giocatori in rosa e forse, per un progetto di questo tipo, un solo problema: trovare l'alter ego di Benzema, considerando che i suoi potenziali sostituti, Jovic e Mariano Diaz, sono al momento fermi ai box. L'alternativa portebbe essere Asensio schierato come falso nueve. In ogni caso, problemi che vorrebbero avere tutte le squadre del mondo...