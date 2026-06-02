Juventus, senti Yildiz: "Sentito fiducia dal primo giorno, voglio scrivere la mia storia qui"

02 Giu 2026 - 17:01
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Kenan Yildiz, stella della Juventus, ha rilasciato una intervista a GQ in cui ha toccato vari temi, tra cui la fedeltà alla Juventus e il peso della maglia numero 10: "La scelta della Juventus non è stata solo una decisione professionale; si è basata anche sulla fiducia. Sentivo che questa squadra mi avrebbe dato una visione chiara. Il club mi ha davvero visto, ha creduto nel mio potenziale e mi ha offerto un percorso di crescita graduale. Una delle cose più importanti per un giovane calciatore è che le persone credano in lui non solo quando gioca bene, ma durante tutto il suo percorso di sviluppo. La Juventus mi ha trasmesso questa sensazione fin dal primo giorno. Ecco perché Torino e la Juventus occupano un posto speciale nella mia vita. Perché qui ho trovato il luogo giusto per crescere sia come calciatore che come persona."

In merito alla maglia numero 10, che alla Juventus è stata sulle spalle larghissime di leggende come Del Piero e Platini: "Alla Juventus, il numero 10 non è una maglia qualunque. Lo senti fin dal primo istante, perché conosci la storia del club e i giocatori che l’hanno indossata prima di te. È un grande onore e una grande responsabilità per me. Ovviamente, non voglio pensare costantemente al peso di questa maglia. Perché alla fine, ciò che conta è essere in campo, giocare il mio calcio e dare il mio contributo alla squadra. Ma sono anche consapevole che quando indossi quella maglia, devi sempre dare qualcosa in più per il club, per i tifosi e per tutti coloro che credono in te."

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