Juventus, senti Yildiz: "Sentito fiducia dal primo giorno, voglio scrivere la mia storia qui"

Kenan Yildiz, stella della Juventus, ha rilasciato una intervista a GQ in cui ha toccato vari temi, tra cui la fedeltà alla Juventus e il peso della maglia numero 10: "La scelta della Juventus non è stata solo una decisione professionale; si è basata anche sulla fiducia. Sentivo che questa squadra mi avrebbe dato una visione chiara. Il club mi ha davvero visto, ha creduto nel mio potenziale e mi ha offerto un percorso di crescita graduale. Una delle cose più importanti per un giovane calciatore è che le persone credano in lui non solo quando gioca bene, ma durante tutto il suo percorso di sviluppo. La Juventus mi ha trasmesso questa sensazione fin dal primo giorno. Ecco perché Torino e la Juventus occupano un posto speciale nella mia vita. Perché qui ho trovato il luogo giusto per crescere sia come calciatore che come persona."