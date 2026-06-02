New York si tinge d'azzurro: Baggio, Del Piero e le Fifa Legends in campo

Tra le Fifa Legends confermate scenderanno infatti in campo Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Marco Materazzi, Alessandro Nesta, Gianluca Pagliuca, Christian Panucci, Vincenzo Iaquinta e Cristian Zaccardo: un autentico concentrato di storia azzurra tra Palloni d’Oro, campioni del mondo e protagonisti delle grandi notti europee e mondiali.