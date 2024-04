Violenza sessuale, caso Dani Alves: respinto il ricorso dell'accusa, l'ex difensore resta a piede libero

Il Tribunale di Barcellona ha deciso di mantenere la libertà provvisoria a Dani Alves, l'ex giocatore del Barcellona, PSG e Juventus, in attesa della decisione sui ricorsi d'appello riguardanti la sua condanna a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale, avvenuta nel dicembre 2022 nel bagno della discoteca Sutton di Barcellona. I ricorsi sono stati presentati dal pubblico ministero e dalla parte civile. Dopo più di un anno di detenzione preventiva, Alves era stato rilasciato su cauzione il 25 marzo scorso, con l'obbligo di presentarsi in tribunale ogni venerdì, il ritiro dei passaporti brasiliano e spagnolo, e un divieto di avvicinarsi alla vittima a meno di mille metri.