Van der Sar, la moglie Annemarie: "Non è in pericolo di vita"

Arrivano direttamente da sua moglie, Annemarie, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Edwin Van der Sar: "Edwin è ancora nel reparto di terapia intensiva, ma è stabile - le parole della donna, diffuse dai canali ufficiali dell'Ajax -. Non è in pericolo di vita. Ogni volta che lo visitiamo, è comunicativo. Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si svilupperà la sua situazione".