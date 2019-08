United, Lukaku: "Pensano che sia lento". E pubblica i test di velocità

Romelu Lukaku scatenato su twitter. L'attaccante belga, protagonista assoluto sul mercato, ha dato vita a un divertente scambio social con i Lakers dopo la pubblicazione di una foto con la maglia della squadra di Los Angeles. "Sono pronto a ricevere i passaggi di LeBron, anche se qui alcuni dicono che sia lento", ha scritto il 26enne rispondendo all'ironico invito di giocare in Nba da parte della formazione guidata da Vogel. E per dimostrare che non è affatto lento ha pubblicato i risultati dei test di velocità effettuati al Manchester United lo scorso 10 luglio. In questa classifica la punta è seconda alle spalle di Dalot. Successivamente ha rimosso il tweet perché nel filmato erano visibili anche i risultati degli ultimi della graduatoria, ovvero Mata e Shaw. Troppo tardi però: il post aveva già fatto il giro del web...