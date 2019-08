Juve-Lukaku, corsa contro il tempo 

L'affare non si è ancora sbloccato. E il tempo non è alleato, semmai nemico, della Juventus. I bianconeri - è ormai noto - hanno già raggiunto l'intesa con il Manchester United per lo scambio Lukaku-Dybala e con lo stesso attaccante belga (9 milioni all'anno bonus compresi). Come vi abbiamo raccontato ieri, la Joya non ha ancora accertato la corte dei Red Devils e anzi ha alzato la posta chiedendo un ingaggio di 12 milioni più bonus mentre l'uomo che cura i suoi interessi, Jorge Antun, una commissione di 15 milioni per il via libera all'operazione (c'è poi la questione dei diritti d'immagine come riporta la Gazzetta dello Sport). Sembrano tentativi per mandare a monte la trattativa a cinque giorni dalla chiusura del mercato in Inghilterra. Lukaku-Dybala, scambio alla pari

Con margini temporali così ridotti serve l'ok di Dybala nel giro di 1-2 giorni. Il numero 10 non sarebbe convinto della destinazione ed è particolarmente deluso per il 'trattamento' che gli hanno riservato i Campioni d'Italia. Il 25enne è rientrare a Torino in anticipo e si sta allenando da solo a casa (ha postato su Instagram il video di un esercizio): la Juve gli ha consigliato, diciamo così, di tornare alla Continassa il 5 agosto secondo quanto era previsto inizialmente. Un ulteriore segnale preciso. D'altra parte la società avrebbe chiarito al 25enne che i piani del club non prevedono per lui un ruolo centrale. In sostanza l'ex Palermo, qualora rifiutasse lo United, non solo impedirebbe l'arrivo di Lukaku ma rischierebbe di giocare poco. Chi segue con interesse l'evolversi della situazione è l'Inter: stando ad alcune indiscrezioni i nerazzurri potrebbero tentare Dybala (eventualmente in uno scambio con Icardi) o rilanciare per Lukaku alzando la propria offerta intorno ai 70 milioni.