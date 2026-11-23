Dopo aver conquistato un mese fa il pass per il Round 2 di qualificazione all'Europeo grazie al terzo posto nel girone disputato in Norvegia (sorteggio a Nyon il 9 dicembre), la Nazionale Under 17 Femminile torna in campo per affrontare la Francia nell'amichevole in programma giovedì 3 dicembre (ore 11 - diretta su Vivo Azzurro TV) presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Sono 22 le calciatrici convocate dal tecnico Priscilla Del Prete per il test con le pari età francesi, con il raduno fissato per giovedì 26 novembre al CPO di Tirrenia. Nell'occasione farà il suo debutto nella veste di capo delegazione l'ex difensore della Nazionale Gioia Masia. Questo l'elenco delle convocate. Portieri: Annalisa Ruotolo (Genoa), Emilia Wenin (Fiorentina). Difensori: Anna Dall'Ava (Inter), Sara Ferraro (Parma), Emma Fiorani (Sassuolo), Chiara Giuffré (Inter), Emma Lombardi (Fiorentina), Sonia Lombardo (Inter), Gaia Mariani (Inter), Jana Oberparleiter (Fiorentina). Centrocampiste: Martina Battocchio (Juventus), Siria Crotti (Fiorentina), Denise Gavazza (Sassuolo), Amelia Muka (Fiorentina), Giorgia Rossi (Roma), Elisa Vianello (Sassuolo). Attaccanti: Fabiana De Clemente (Roma), Sara Elshamy (Milan), Federica Faggioli (Fiorentina), Angelica Ferranti (Milan), Jennifer Giorgi (Parma), Alessia Saragoni (Inter).