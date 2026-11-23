Jamal Musiala convive con le cosiddette crisi di assenza - brevi episodi di alterazione della coscienza di origine neurologica - e starebbe attualmente affrontando le difficoltà legate alla calibratura della terapia farmacologica, un aspetto che secondo la Bild potrebbe spiegare perché non abbia ancora ritrovato il suo rendimento migliore, pur in assenza di conferme ufficiali dal club.
A chiarire in termini generali le implicazioni cliniche di questa patologia, pur senza avere direttamente in cura il calciatore, è stato il professor Christoph Kleinschnitz, direttore del reparto di Neurologia dell'Ospedale universitario di Essen, sottolineando quanto sia sottile il confine nella scelta della posologia ideale: "Con un dosaggio insufficiente, le crisi si ripresentano. Un dosaggio più elevato può provocare stanchezza, riduzione della prontezza di riflessi e problemi di coordinazione".
La priorità assoluta dal punto di vista medico resta dunque individuare un punto di equilibrio capace di azzerare gli episodi limitando gli effetti indesiderati, poiché, come avverte lo specialista, "una frequenza troppo elevata può danneggiare la struttura del cervello".
Lo stesso Kleinschnitz ha infine invitato a non considerare la situazione come un caso eccezionale, ricordando la diffusione di questi disturbi soprattutto in età giovanile: "Il problema di Musiala riguarda tra lo 0,5 e l’uno per cento della popolazione generale. Le forme di epilessia non sono poi così rare, soprattutto tra i giovani".