Kerim Alajbegovic quasi sicuramente non ci sarà contro l'Omonia in Europa League ma gli esami hanno escluso infortuni più gravi. Il trequartista bosniaco della Juventus si era fatto male ieri contro il Venezia, gli esami hanno evidenziato un sovraccarico muscolare alla gamba sinistra che sarà valutata quotidianamente dallo staff medico. In caso di via libera per giovedì, Spalletti potrà convocarlo ma potrebbe prevalere la linea della cautela, anche perché la classifica europea sorride, e preservarlo per l'importante match contro il Como di domenica sera.