Per questo motivo, le autorità pubbliche hanno emesso un'ordinanza che limita a 1.500 il numero di tifosi della Roma ammessi, a fronte di una capienza del settore ospiti del Parco dei Principi di poco superiore ai 2.000 posti. Inoltre, è stato richiesto l'impiego di cinque unità della polizia antisommossa o della gendarmeria mobile (ogni unità conta tra i 60 e gli 80 uomini) per garantire la sicurezza durante l'incontro e nelle aree circostanti, che si aggiungeranno al personale della polizia di Parigi già mobilitato.