Vietato cambiare il proprio stile. Lo pensa Fabregas che, nella conferenza stampa che anticipa la sfida di Champions League contro l'Aek Atena ha citato Alvini, tecnico del Frosinone, ieri finito ko 5-1 a San Siro. "Io faccio come lui contro il Milan, proseguo con le mie idee - ha detto lo spagnolo del tecnico italiano, punito per uno stile di calcio troppo offensivo -. Ovviamente ci sono partite dove non si gioca bene, bisogna saperle gestirle quando non si è al massimo. Ma cambiare tutto quello che di bello si fa qui no".