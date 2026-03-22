Terremoto Tondela: Cristiano Bacci esonerato dopo la presunta aggressione al presidente

Cristiano Bacci (Viareggio, 1975) è un allenatore di calcio ed ex difensore professionista con una solida esperienza maturata soprattutto all'estero. Dopo gli inizi nel vivaio della Virtus Entella, dove ha conquistato uno storico scudetto Juniores, la sua carriera tecnica ha preso una decisa piega internazionale. Già collaboratore di primo piano di Răzvan Lucescu, con cui ha vinto trofei prestigiosi tra Grecia (Paok) e Arabia Saudita (Al Hilal, inclusa una Champions League asiatica), Bacci si è distinto anche come primo allenatore in Portogallo. Dopo aver guidato club come Olhanense, Boavista e Moreirense, e aver ricoperto il ruolo di vice all'Udinese in Serie A, a novembre 2025 tornato nel calcio portoghese sulla panchina del Tondela.