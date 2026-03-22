Terremoto Tondela: Cristiano Bacci esonerato dopo la presunta aggressione al presidente
Caos in Portogallo: il tecnico italiano Cristiano Bacci sarebbe stato licenziato dal Tondela dopo una violenta lite con il presidente Gilberto Coimbra
Cristiano Bacci al Tondela © instagram
Il Tondela avrebbe esonerato il tecnico italiano Cristiano Bacci in seguito a un gravissimo episodio di cronaca avvenuto nei locali dello stadio Joao Cardoso al termine della sfida contro l'Avs Sad. La decisione della società portoghese, secondo SportTv, sarebbe maturata dopo una violenta alterazione tra l'allenatore e il presidente Gilberto Coimbra, sfociata in una presunta aggressione fisica.
La tensione, già palpabile per un rendimento sportivo deficitario che vede i "beiroes" sprofondati al penultimo posto in classifica, è deflagrata nel post-partita. Secondo le ricostruzioni, i due protagonisti si sarebbero chiusi in un ufficio della dirigenza per un confronto che è rapidamente degenerato oltre i limiti della dialettica sportiva.
Cosa è successo negli spogliatoi del Tondela?
Il resoconto dei testimoni parla di rumori sinistri provenienti dalla stanza, tanto da costringere i membri dello staff tecnico a intervenire con la forza per abbattere la porta. Una volta entrati, lo scenario apparso agli occhi dei presenti era quello di un diverbio fisico in piena regola, con indiscrezioni che riferiscono come il tecnico avrebbe addirittura "afferrato per il collo" il presidente Coimbra.
Dopo il diverbio il patron Gilberto Coimbra ha abbandonato l'ufficio visibilmente scosso, richiedendo l'intervento immediato delle forze dell'ordine presenti allo stadio. La volontà del dirigente era chiara: ottenere lo stato di fermo per il tecnico italiano, accusandolo apertamente di violenza fisica subita durante il colloquio privato.
Le autorità locali hanno raccolto la denuncia formale di Coimbra, mentre la società ha fatto scattare il licenziamento per giusta causa. Si chiude così nel peggiore dei modi l'avventura di Bacci, che era arrivato sulla panchina del club per sostituire Ivo Vieira con l'obiettivo di raddrizzare una stagione nata sotto cattivi auspici, ma che si è trasformata in un incubo. Il bilancio sportivo del cinquantenne tecnico ligure era già pesantemente in bilico, con una sola vittoria raccolta nelle ultime dieci apparizioni ufficiali. Il pareggio a reti bianche contro l'Avs, ultima forza del campionato, era stato accolto dai fischi della tifoseria.
© SportTv
Chi è Cristiano Bacci
Cristiano Bacci (Viareggio, 1975) è un allenatore di calcio ed ex difensore professionista con una solida esperienza maturata soprattutto all'estero. Dopo gli inizi nel vivaio della Virtus Entella, dove ha conquistato uno storico scudetto Juniores, la sua carriera tecnica ha preso una decisa piega internazionale. Già collaboratore di primo piano di Răzvan Lucescu, con cui ha vinto trofei prestigiosi tra Grecia (Paok) e Arabia Saudita (Al Hilal, inclusa una Champions League asiatica), Bacci si è distinto anche come primo allenatore in Portogallo. Dopo aver guidato club come Olhanense, Boavista e Moreirense, e aver ricoperto il ruolo di vice all'Udinese in Serie A, a novembre 2025 tornato nel calcio portoghese sulla panchina del Tondela.