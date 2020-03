Tim Krul pararigori elimina Mourinho: il segreto è la borraccia

Nella lotteria dei rigori, il peggior incubo per un attaccante è trovarsi di fronte Tim Krul. Il portiere olandese, famoso anche per essere stato mandato in campo da Van Gaal prima dei tiri dal dischetto dell'Olanda contro la Costa Rica al Mondiale 2014, risultando decisivo, è un pararigori specializzato. La conferma l'ha avuta anche Mourinho in FA Cup, eliminato col suo Tottenham contro il Norwich ultimo in classifica in Premier League a causa anche dei due rigori parati da Krul.