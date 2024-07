Super Mario Balotelli piace in Brasile: il Corinthians lo tenta con un biennale

L'OFFERTA

L'attaccante 33enne è svincolato dopo l'avventura all'Adana Demirspor. Il club paulista lo vorrebbe per risalire la classifica

© Getty Images Super Mario Balotelli alla conquista del Brasile. Dieci anni dopo non esserci riuscito con la Nazionale al Mondiale 2014, l'attaccante potrebbe un nuovo capitolo della propria carriera dall'altra parte dell'Atlantico. Non è la prima volta che Balotelli è accostato a un club brasiliano, ma ora il Corinthians sembra determinato a completare quell'accordo che nel 2019 il Flamengo abbozzò senza affondare il colpo. Il club paulista sta disputando una stagione complicata e il 33enne attaccante, al momento svincolato dopo l'esperienza all'Adana Demirspor, è più che una idea.

Secondo i media locali il presidente del Corinthians, Augusto Melo, avrebbe già incontrato Balotelli e i suoi agenti e da 15 giorni le parti sono in contatto per cercare di trovare un accordo per il trasferimento. Sul piatto c'è un contratto biennale, ma per quanto riguarda le richieste economiche la palla è passata a Balotelli; se non saranno ritenute eccessive l'ultimo passo sarà avere l'ok del nuovo allenatore, l'ex Inter Ramon Diaz.