Squalifica Paratici, il Tottenham: "Concordata una sospensione fino al ricorso FIGC"

Fabio Paratici e il Tottenham si separano. Per ora. Il dirigente italiano ha momentaneamente lasciato l’incarico di direttore generale degli Spurs in attesa del risultato dell’appello contro la squalifica di 30 mesi inflittagli per il suo ruolo nel caso delle plusvalenze della Juventus che la Fifa in settimana, tre mesi dopo la sentenza della Figc, ha esteso anche fuori dai confini italiani. Secondo The Athletic, Paratici questa mattina avrebbe incontrato prima la squadra spiegando quello che gli stava succedendo e poi il club, che mercoledì aveva passato l’intera giornata cercando chiarimenti dalla Fifa sulle limitazioni della sentenza e anche su come considerare il ruolo di Paratici in attesa dell’appello.