Tottenham, Paratici costretto al passo indietro: la Fifa estende la sua inibizione

TOTTENHAM

L'ex dirigente bianconero dovrà rinunciare al ruolo di direttore sportivo degli Spurs, in attesa dell'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

Fabio Paratici sarà costretto a rinunciare al suo ruolo di direttore sportivo del Tottenham. La Fifa ha infatti confermato di aver esteso a livello globale le inibizioni inflitte dalla Figc agli ex dirigenti della Juventus per il caso plusvalenze, tra cui quella di 30 mesi che colpisce Paratici, l'unico ancora in attività. Inevitabile dunque un passo indietro, in attesa dell'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni presentato dal club bianconero, che verrà discusso il 19 aprile.

"La FIFA può confermare che, a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (FIGC), il presidente del comitato disciplinare ha deciso di estendere le sanzioni inflitte dalla FIGC a diversi dirigenti di calcio in modo che abbiano effetto a livello mondiale", si legge nella nota riportata dai media inglesi.

La decisione arriva in piena tempesta in casa Spurs, con il club che ancora si interroga sul suo futuro dopo la rescissione con Antonio Conte, giudicata dallo stesso Paratici "la scelta giusta per tutti".

