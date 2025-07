"Sans jamais rien lâcher": un documentario apre le porte dello spogliatoio del Marsiglia

L’Olympique Marsiglia presenta il proprio documentario autoprodotto sulla stagione 2024-2025. “Sans jamais rien lâcher”, un titolo preso in prestito da uno dei cori più emblematici dell’Orange Vélodrome, vi porta nel cuore del primo anno del nuovo progetto avviato dal presidente Pablo Longoria e dal direttore sportivo Medhi Benatia. Obiettivo: cambiare la mentalità all’interno del club e riportare l’OM in Champions League.



Nel corso di 6 episodi della durata di 45/60 minuti ciascuno, lo spettatore vive dall’interno il quotidiano della squadra allenata da Roberto De Zerbi. Appassionato, esigente, ma anche profondamente umano, l’allenatore italiano infonde al gruppo un’energia costante. Grazie a immagini inedite degli allenamenti, dello spogliatoio (prima della partita, durante l’intervallo, e a fine gara) e a una quindicina di interviste esclusive (dirigenti, allenatore e calciatori), la serie offre un accesso senza precedenti allo spogliatoio dell’Olympique Marisglia. Questo viaggio prosegue anche sugli spalti, dove i tifosi vibrano al ritmo delle emozioni, cantando il loro amore per la maglia, senza mai mollare.