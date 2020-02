Spagna, una Coppa del Re senza regine: la cenerentola Mirandes sogna

SPAGNA

Granada, Mirandes, Athletic Bilbao e Real Sociedad. Ad alzare la Coppa del Re 2020 sarà una di queste quattro squadre, che sono in un certo senso già nella storia perché protagoniste della Coppa di Spagna più imprevedibile di sempre: dopo Atletico (fuori col Cultural Leonesa), Valencia e Villarreal, anche Real Madrid e Barcellona sono state infatti clamorosamente eliminate dalla competizione ai quarti e quindi per la prima volta da 17 anni a questa parte nessuna delle tre big del calcio spagnolo si è qualificata alle semifinali.

Un vero e proprio ribaltone che ovviamente invade le prime pagine di tutti i quotidiani sportivi iberici e che accende i riflettori sulle difficoltà delle due grandi di Spagna. Per il Real Madrid, che pure guida la Liga con tre punti di vantaggio e che a gennaio ha vinto la Supercoppa, quello del Barnabeu è stato un tonfo davvero inatteso, che cancella un obiettivo stagionale e che fa ancora più male perché a condannare i Blancos è stato l'ex Odegaard, dato in prestito alla Real Sociedad. Sogni di triplete già in fumo dunque per gli uomini di Zidane, che è finito nel mirino della critica per l'eccessivo turnover e per alcune esclusioni eccellenti (Courtois, Varane, Isco e Modric oltre ad Hazard e Casemiro).

Se a Madrid non se la passano bene, piove invece sul bagnato in casa Barcellona, dove dopo il caos Messi l'eliminazione beffa arrivata al 93' per mano dell'Athletic Bilbao ha ufficialmente aperto la crisi: dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna, costata la panchina a Ernesto Valverde, sfuma così un altro possibile titolo per i catalani, scossi dal conflitto aperto tra il ds Abidal e capitan Messi, con la rosa ridotta ai minimi termini (stagione finita per Dembelé) e in mano ad un tecnico arrivato da sole tre settimane.

Fuori le due grandi favorite, cosa succede adesso nella Coppa del Re più pazza degli ultimi anni? C'è grande attesa per il sorteggio che deciderà gli accoppiamenti di queste insolite semifinali e il nuovo formato, che prevede la gara secca a eliminazione diretta, lascia a tutti la possibilità di sognare di alzare al cielo al trofeo. Anche alla cenerentola Mirandes, che è stata fondata nel 1927 ma che nel proprio palmares ha soltanto una Copa Federación de España.

