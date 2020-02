Coppa del Re: il Real Madrid cade al Bernabeu 4-3, la Real Sociedad vola in semifinale

SPAGNA

Clamoroso al Bernabeu. Nei quarti di finale di Coppa del Re la Real Sociedad batte il Real Madrid 4-3 e vola in semifinale, eliminando i Blancos. Gli uomini di Alguacil passano in vantaggio al 22’, Odegaard sfrutta un errore di Areola. Nel secondo tempo doppietta di Isak, che batte la difesa incerta dei Blancos al 54’ e al 56’. Marcelo accorcia le distanze al 59’, dieci minuti dopo Merino fa 4-1. All’82’ Rodrygo dimezza lo svantaggio, al 94’ Nacho segna il 4-3 ma gli ospiti riescono a resistere all'assedio finale dei Blancos.

Nel match del Santiago Bernabeu valido per i quarti di finale di Coppa del Re il Real Madrid di Zinedine Zidane, reduce dalla vittoria nel derby in Liga, perde sorprendentemente 4-3 con la Real Sociedad di Alguacil che arriva dalla sconfitta esterna in campionato contro il Leganes. Nel primo tempo i padroni di casa iniziano la gara con convinzione, Benzema sfiora infatti la rete al 10’. Al 22’ va in scena però un grave blackout della difesa dei padroni di casa. Respinta del portiere Areola, la palla finisce sui piedi di Odegaard al limite dell’area in perfetta solitudine, tiro centrale e non irresistibile del centrocampista norvegese ex Real che tuttavia trova impreparato l’estremo difensore francese per il vantaggio per la squadra ospite. Prima dell’intervallo i pericoli maggiori arrivano ancora una volta dalla Real Sociedad, Isak in avanti è scatenato e per due volte sfiora la gioia personale. Bravo il portiere Remiro a respingere il tentativo di James Rodriguez, unico insieme a Benzema a farsi vedere dalle sue parti.

Nella ripresa al 54’ arriva un altro errore grave per la difesa dei Blancos. La discesa di Barrenetxea Muguruza non trova opposizione come il suo cross al centro dell’area per Isak, che tutto solo con una conclusione volante di sinistro batte Areola. Grande momento per gli ospiti che due minuti dopo fanno il 3-0 con la doppietta di Isak: il pallone gli arriva sui piedi dopo un rimpallo, lui è bravo a tirare di potenza sotto l’incrocio. Al 59’ Brahim Diaz serve Marcelo che colpisce con un sinistro sul primo palo per il 3-1, dieci minuti dopo proprio Marcelo si fa seminare sulla fascia Isak che serve al centro Merino per il poker ospite. All’82’ Vinicius serve Rodrygo che a porta sguarnita non sbaglia e dimezza lo svantaggio. Al 94’ Nacho di testa servito da Benzema mette a segno il 4-3 che fa sperare i padroni di casa, in superiorità numerica dal 96’ per il rosso a Gorosabel. Nonostante l’assedio finale i Blancos si devono arrendere.