Spagna, partite truccate: condannati 5 ex dirigenti Osasuna e 2 ex giocatori Betis

LIGA

Cinque ex dirigenti dell'Osasuna e due ex giocatori del Betis Siviglia sono stati condannati al carcere per corruzione per quanto riguarda alcune partite truccate durante la stagione spagnola della Liga 2013-14. Un totale di nove persone sono state giudicate colpevoli d'aver complottato per combinare i risultati in modo che l'Osasuna potesse evitare la retrocessione nella seconda divisione nel 2014, rappresentando, secondo il tribunale, la prima condanna in Spagna a causa di partite truccate.

L'indagine ha rivelato che l'Osasuna ha pagato un totale di 650.000 euro al Betis: 400.000 euro per battere il Valladolid, allora rivale per restare nella Liga e 250.000 agli andalusi per perdere a Osasuna, nelle ultime due partite della stagione. Il Betis ha battuto Valladolid 4-3 ed ha perso contro l'Osasuna 2-1, ma l'Osasuna è retrocesso lo stesso, finendo 18 °, insieme a Valladolid e Betis. L'ex direttore dell'Osasuna, Angel Vizcay, ha ricevuto la condanna più dura: otto anni e otto mesi di carcere, per frode sportiva, appropriazione indebita e falsificazione di documenti e conti.

Gli ex giocatori del Betis, Antonio Amaya e Xavi Torres, sono stati condannati a un anno di prigione, a pagare una multa di 900.000 euro e ad uno stop dal calcio di due anni. Anche l'ex presidente del club di Pamplona, Miguel Archanco, e gli ex dirigenti Juan Antonio Pascual, Jesus Peralta e Sancho Bandres sono stati condannati, così come due agenti immobiliari, Cristina Valencia e Albert Nolla.

