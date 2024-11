Simone Inzaghi ha risposto alle voci che lo vorrebbero nel mirino di alcuni top club della Premier League. "È un calcio affascinante, che piace a ogni allenatore. Non nego che c'è stata la possibilità, non solo all'Inter ma anche quando ero alla Lazio. Ma in questo momento sto molto bene qui. Mi piace, mi intriga, ma ora sono all'Inter, una delle migliori squadre d'Europa. Sul futuro non ci sono certezze", ha detto l'allenatore nerazzurro.